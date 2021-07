Trumps ambassadør i Danmark vil vælges til Senatet

Carla Sands, der indtil for et halvt år siden var USA's ambassadør i Danmark, stiller op til valg til det amerikanske Senat i Washington D.C. næste år.

Det fremgår af en valgvideo, hun tirsdag har lagt på YouTube.

Her retter hun en kritik mod 'den yderste venstrefløj', regeringen og 'levebrødspolitikere, der ikke tjener folket', siger Sands, mens billeder af præsident Joe Biden vises på skærmen.

- Den yderste venstrefløj passer ikke på jer. Derfor træder jeg frem nu, siger Sands.

Hun tilbragte sin barndom i Pennsylvania, fremgår det af hendes valgvideo. Derfor opstiller hun i delstaten, selv om hun ifølge avisen Philadelphia Inquirer boede i et af de finere kvarterer i Los Angeles i Californien indtil for nylig.

I videoen nævner Sands også sit forhold til tidligere præsident Donald Trump, der så hendes potentiale og gjorde hende til ambassadør i Danmark.

Og ikke mindst taler hun om de kristne værdier, der præger hende.

- Min mor og far opdrog mig i et hjem fuld af tro. De lærte mig at elske Gud med hele mit hjerte, siger Carla Sands i videoen.

Blandt de mærkesager, Carla Sands lover at kæmpe for, er arbejdspladser i Pennsylvania og børn og unges adgang til 'fremragende uddannelse'.

Hun vil også gøre op med politisk korrekthed og den censur, som især republikanske politikere hævder at være underlagt.

Den 60-årige tidligere ambassadør er en af flere republikanske kandidater, der skal gennem et primærvalg for at afgøre, hvem af dem, der skal afløse Pennsylvanias nuværende republikanske senator, Pat Toomey, der ikke genopstiller ved valget næste år.

Midtvejsvalget i Pennsylvania i november 2022 er et af de valg rundt om i USA, der kan være med til at afgøre magtbalancen i USA's Senat.

Carla Sands tiltrådte som USA's ambassadør i Danmark i december 2017. Hun forlod posten som ambassadør i Danmark i januar i år.

Chargé d’affaires Stuart A. Dwyer afløser hende midlertidigt, indtil præsident Biden udpeger en ny ambassadør.