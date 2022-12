Trumps ejendomsselskab kendt skyldig i skattesvindel

Trump har meddelt, at han stiller op til præsidentvalget 2024, men hvordan er han stillet? Ekstra Bladet kigger her nærmere på hans nuværende situation

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps ejendomsselskab, Trump Organization, har i årevis svindlet med skat.

Det har en domstol i New York tirsdag afgjort.

Trump har ikke selv været tiltalt i sagen.

Alligevel menes den at være et stort tilbageslag for Trump, der håber at genvinde præsidentposten ved valget i 2024.

Trump Organization, der blandt andet står for driften af hoteller, golfbaner og ejendomme i hele verden, står over for bøder som følge af afgørelsen.

Det er tirsdag endnu ikke afgjort, hvor stort et beløb der skal betales.

Bødens størrelse i sig selv forventes ikke at ramme selskabet økonomisk. Derimod kan sagen ende med at skræmme eventuelle fremtidige kunder og samarbejdspartnere.

Trump Organization er dømt for at have svindlet i en periode på over 15 år.

Sagens drejer sig blandt andet om, at selskabet har betalt personlige udgifter som eksempelvis hus- og billeje til topledelsen, herunder den tidligere finansdirektør Allen Weisselberg, uden at registrere indkomsten.

Trump selv har på sit sociale medie Truth Social kaldt sagen for en politisk motiveret 'heksejagt'. Flere af de advokater, der har været involveret i sagen og fremlagt anklagerne med ekspræsidenten, er demokrater.

Dommeren kommer med den endelige strafudmåling 13. januar.

Sagen er blot endnu en i bunken af undersøgelser af forhold omkring den tidligere amerikanske præsident.

Donald Trump selv bliver lige nu undersøgt af det amerikanske justitsministerium for sin håndtering af klassificerede dokumenter, efter at han forlod Det Hvide Hus i 2021.