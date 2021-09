Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows samt rådgiver Steve Bannon er blevet indkaldt som vidner i Repræsentanternes Hus i forbindelse med efterforskningen af stormløbet på den amerikanske kongres 6. januar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trumps topfolk indkaldes som vidner om stormløb mod Kongressen

Det er Bennie Thompson, der er valgt som repræsentant i delstaten Mississippi, der har indkaldt de to tidligere topfolk som vidner. Han er formand for komitéen, der efterforsker hændelserne omkring stormløbet.

Han har stævnet de to tidligere topfolk. Det er uklart, om de to skal afgive vidneforklaring, indlevere relevant materiale eller begge dele.

Under stormløbet 6. januar trængte et stort antal Trump-tilhængere ind i Kongressen. Det skete i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget i november.

Adskillige politifolk blev kvæstet. Desuden døde en af hjertestop, da demonstranterne tiltvang sig adgang til bygningen ved at smadre døre og vinduer.

At Biden vandt valget, er hævet over enhver tvivl. Ikke desto mindre dyrker en del af de republikanske politikere i Kongressen fortsat forestillingen om, at der blev svindlet ved valget.

Lørdag i sidste uge samledes en række demonstranter sig på pladsen foran Kongressen.

Den planlagte demonstration havde i dagene op til fået meget omtale, men da det kom til stykket var det få, der rent faktisk dukkede op.

Inden selve demonstrationen var det forventet, at flere tusinde demonstranter ville melde deres ankomst.

Alligevel var det kun mellem 100 og 200 højreekstremister, der dukkede op med bannere og flag for igen at protestere over valgresultatet og vise støtte til de personer, der er blevet tiltalt i forbindelse med uroen 6. januar.