Tsunamivarsel efter jordskælv i Alaska er afblæst

Det Amerikanske Tsunamivarslingscenter (USGS) har søndag formiddag afblæst det tsunamivarsel, som det tidligere på morgenen udsendte for de regioner i Stillehavet, der ligger tæt Alaska.

Det var et jordskælv med en styrke på 7,4 på Alaska-halvøen - 89 kilometer sydvest for byen Sand Point - tidligt søndag morgen, der fik USGS til at komme med varslet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jordskælvet fandt sted i en dybde på 9,3 kilometer. Det betragtes ifølge USGS som relativt tæt på Jordens overflade.

Et jordskælvs konsekvenser afhænger udover styrken også af, hvor tæt epicentret er på overfladen. Jo nærmere overfladen, desto større ødelæggelser.

Alaska-halvøen strækker sig omkring 800 kilometer mod sydvest fra Alaskas fastland.

Fra USGS lød det, at varslet galt for det sydlige Alaska og selve Alaska-halvøen. Indtil varslet blev afblæst, opfordrede varslingscentret befolkningen i området til at søge op i højden.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller om beskadigede bygninger efter skælvet.

Alaska er en del af 'Ildringen'. Det er en zone i Stillehavet med høj seismisk aktivitet. Flere tektoniske plader i Jordens skorpe mødes her. Derfor ser man ofte vulkaner og jordskælv i regionen.

I 1964 blev den nordamerikanske delstat Alaska ramt af et jordskælv med en styrke på 9,2, hvilket er det kraftige jordskælv nogensinde registreret i Nordamerika.

Jordskælvet udløste en tsunami, der ramte Alaskagolfen, den amerikanske vestkyst og øgruppen Hawaii.

Mere end 250 mennesker blev dengang dræbt af jordskælvet og tsunamien.