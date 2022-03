Tunesiens præsident opløser landets parlament

Tunesiens præsident, Kais Saied, opløser med et dekret landets parlament.

Kais Saied er langsomt, men sikkert ved at samle magten i Tunesien om sig selv. I juli sidste år fyrede han landets regering og suspenderede parlamentet.

Siden har han opløst landets øverste retsråd og givet sig selv magten til at fyre dommere og blokere deres forfremmelser.

Opløsningen af parlamentet sker, efter at parlamentet ved et møde onsdag stemte for at ophæve Kais Saieds dekreter, som samler magten om ham selv.

Kais Saied affejede beslutningen med den begrundelse, at mødet var ulovligt. Og nu har han altså opløst selve parlamentet.

Kritikere og politiske modstandere har kaldt præsident Saieds handlinger et kup. Præsidenten har forsvaret sig med, at Tunesiens økonomi ligger i ruiner, og at der var politisk dødvande i kampen for at få landet på ret køl.

I september udpegede Saied en ny premierminister - Najla Bouden Romdhane - og gav hende besked på at udpege en regering så hurtigt som muligt.

Det gjorde hun midt i oktober med en række nye ministre samt en håndfuld, som præsidenten havde udpeget i forvejen. Det berettede det franske medie France24 om i oktober.

Der skal efter planen være folkeafstemning i Tunesien om en række reformer af landets forfatning 25. juli. Det er den samme dag, som landet fejrer opgøret med monarkiet og grundlæggelsen af republikken.

Det er endnu ukendt, hvilke dele af forfatningen Saied ønsker at ændre, men en stor del af de dekreter, som er blevet udstedt siden sidste sommer, er i strid med landets forfatning.

Forfatningen blev vedtaget i 2014 i kølvandet på de store ændringer, som Det Arabiske Forår medførte i 2011.