Turist-ubåd forsvundet på 'Titanic'-tur

En ubåd, der bruges til at sende turister dybt ned under havets overflade for at se vraget af 'Titanic', er forsvundet i Atlanterhavet.

En eftersøgning og redningsindsats er i gang.

Det bekræfter det private firma OceanGate Expeditions, som ejer ubåden.

- Vores fulde fokus er på besætningen i ubåden og deres familier, skriver OceanGate Expeditions i en meddelelse ifølge britiske BBC.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange mennesker der er i ubåden. Men den type fartøj, selskabet benytter til sine ture dybt ned i havet, kan have op til fem personer om bord.

De ture ned til vraget af verdens mest berømte skibsvrag, som OceanGate Expeditions sælger, koster en kvart million dollar. Det svarer til 1,7 millioner kroner.

Det fremgår ifølge BBC af selskabets hjemmeside.

Den type ekspeditioner varer i alt otte dage og inkluderer et dyk ned til 'Titanic', der ligger på 3800 meters dybde.

Turen ned til havbunden og op igen tager angiveligt omkring otte timer hver vej, skriver BBC.

'Titanic' sank i april 1912, da det stødte på et isbjerg under sin jomfrurejse.

Dengang var det verdens største passagerskib.

Af de 2200 passagerer og besætningsmedlemmer, der var om bord, døde over 1500.

Vraget ligger nu på 3800 meters dybde i Atlanterhavet, omkring 690 kilometer sydsydøst for Newfoundland i Canada.

Vraget blev lokaliseret på havets bund i 1985.

Flere videnskabelige ekspeditioner har været ved 'Titanic' siden da.

Inden for de seneste år er det også blevet muligt for turister at blive sænket ned i en særligt bygget ubåd og se vraget.