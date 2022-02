Turistbåd i Vietnam kæntret - mindst 13 omkomne

Mindst 13 personer er omkommet i en bådulykke i Vietnam lørdag.

Det oplyser myndigheder.

Ulykken skete, da en båd kæntrede ud for Vietnams centrale kyst ved byen Hoi An.

Om bord var 36 turister og 3 besætningsmedlemmer. Fire personer er fortsat savnet. Myndigheder leder efter dem, oplyses det.

Søgningen er dog indstillet midlertidigt, da det er blevet for mørkt til at fortsætte. Derfor fortsætter eftersøgningen efter overlevende søndag, når lyset er fremme igen.

Blandt de savnede er to små børn. Chancerne for at finde overlevende vurderes som væren 'små'.

Ulykken fandt sted, da båden skulle transportere turisterne fra øen Cu Lao Cham til Hoi An.

Alle turister om bord på båden var vietnamesere.

Myndigheder er i gang med at undersøge, hvad der har forårsaget ulykken.

Ifølge en talsperson var forholdene på havet hårde, men ikke så hårde, at det burde kunne føre til en kæntring.

Vietnams turistindustri begyndte så småt at komme i gang igen i begyndelsen af februar, da coronarestriktioner blev lempet. Men primært for vietnamesere selv, som rejser rundt i landet.

Sandstrande og smuk arkitektur i Hoi An tiltrækker både lokale og internationale rejsende.