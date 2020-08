Tusindvis er anholdt for coronarelaterede forbrydelser i Kina

Kina har siden januar anholdt næsten 5800 personer under mistanke om forbrydelser i forbindelse med coronapandemien.

Det oplyser Kinas statsanklager.

Flere af de anholdte er blandt andet mistænkt for at slå sundhedsarbejdere ihjel, sælge defekt medicinsk udstyr og for at lyve om deres rejseaktiviteter.

I en af sagerne blev en mand anholdt for at tæske en person til døde, efter at personen havde mindet ham om at bruge ansigtsmaske i et supermarked.

I en anden sag blev en person anholdt for bevidst at køre sundhedsarbejdere ned med en bil, mens en person i en tredje sag blev anholdt for at stikke en sundhedsinspektør med en dolk under et temperaturtjek.

Flere andre personer er blevet beskyldt for at begå underslæb med penge indsamlet til velgørenhedsarrangementer, der var øremærket til at hjælpe patienter syge med covid-19.

- Fra januar til juli blev 5797 personer anholdt, mens 6755 blev retsforfulgt, sagde Kinas statsanklager torsdag i en meddelelse.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor mange personer, der stadig er tilbageholdt, og om nogen allerede er blevet dømt.

Officielt har Kina stort set fået spredningen med coronavirus under kontrol, siden virusset brød ud i byen Wuhan i december 2019.

Det skyldes ifølge myndighederne en kombination af nedlukninger, aggressiv kontaktsporing og tæt overvågning af nabolag.

Landet har også udviklet en række apps til smartphones, der kan spore hvor folk befinder sig, så nye smittetilfælde hurtigt kan opdages.

Det er desuden obligatorisk at bære mundbind i supermarkeder, biografer og med offentlig transport.

Kina har under pandemien officielt registreret 89.894 tilfælde af coronavirus og 4722 dødsfald. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Mandag registrerede landet sin 15. dag i træk uden lokalt overførte smittetilfælde.

Flere lande har i løbet af pandemien beskyldt Kina for at skjule det sande omfang af virusudbruddet i landet.