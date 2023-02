Twitter begrænset i Tyrkiet: Vil påvirke redningsindsatser

Flere store internetudbydere i Tyrkiet har begrænset muligheden for at bruge det sociale medie Twitter.

Det oplyser NetBlocks, som overvåger internetnedlukninger rundt om i verden.

- Filtreringen vil sandsynligvis påvirke redningsindsatser, som er i gang efter en række dødelige jordskælv i mandags, skriver NetBlocks i et tweet.

Flere af de jordskælvsofre, som befinder sig under ruinerne, har brugt det sociale medie til at bede om hjælp.

Nødråbene er så mange, at de har fået deres eget hashtag - #enkazaltindayim. Det betyder 'jeg er under ruinerne'.

I skrivende stund er det uklart, hvorfor internetudbyderne begrænser muligheden for at bruge Twitter.

Restriktionen kommer dog i kølvandet på den heftige kritik, som den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan er under i øjeblikket.

Flere tyrkere mener, at det har taget for lang tid for redningsmandskab at nå frem til de berørte områder.

Onsdag har Erdogan besøgt Kahramanmaraş. Det er en provins i det sydlige Tyrkiet, der er hårdt ramt af jordskælvene.

Her talte han med redningsarbejdere og trøstede lokale indbyggere. Samtidig indrømmede han, at redningsaktionen ikke er gået som smurt.

- På den første dag oplevede vi visse problemer. Men på andendagen og i dag er situationen under kontrol, sagde han under besøget.

Over for de lokale erkendte han, at der blandt andet har været problemer med veje og lufthavne.