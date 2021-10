Tysk præsident har overrakt Merkel afskedscertifikat

De nyvalgte medlemmer af Tysklands parlament, Forbundsdagen, var tirsdag samlet for første gang siden valget i september.

Men for forbundskansler Angela Merkel var det sidste gang, at hun deltager som kansler.

Hvor regeringen normalt sidder på forreste række til åbningen af den nye Forbundsdag, havde Merkel tirsdag taget plads i en æresloge i salen.

En ny regering er ikke på plads endnu.

Den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, overrakte Merkel og hendes ministre det officielle afskedscertifikat.

Steinmeier beskrev i en tale Merkel som 'dannende for vores genforenede land og for opfattelsen af vores land i hele verden, dannende for en hel generation af unge kvinder og mænd, for hvem hun var et eksempel på en ny og helt særegen form for ledelse'.

Merkel og den øvrige regering bliver dog siddende, til en ny regering er på plads.

På dagsordenen tirsdag stod også valg af en ny formand for Forbundsdagen og dens 736 medlemmer.

Det blev Bärbel Bas fra det socialdemokratiske SPD. Hun er kun den tredje kvinde nogensinde, der får posten.

Den 53-årige socialdemokrat fik stor opbakning med 576 af de 724 afgivne stemmer. 90 stemte imod hende, mens 58 stemte blankt.

Bärbel Bas overtager posten fra den 79-årige veteran Wolfgang Schäuble fra Merkels konservative parti, CDU.

Med 25,7 procent af stemmerne blev SPD Tysklands største parti ved valget til Forbundsdagen i september.

I og med, at den næste forbundspræsident og den kommende forbundskansler med al sandsynlighed begge bliver mænd, mente SPD, at formandsposten i Forbundsdagen skulle gå til en kvinde.

Efter forbundspræsidenten er posten som formand for det tyske parlament den næsthøjeste af de ceremonielle poster i staten.