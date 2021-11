Tyske smittetal sætter rekord

Coronasmitten breder sig i Tyskland. Landet har registreret det hidtil højeste smittetal, siden coronapandemien begyndte for knap to år siden.

Det viser tal fra tyske sundhedsmyndigheder mandag.

De stigende smittetal får både politikere og eksperter til at tale for, at der indføres nye tiltag for at begrænse smitten.

Der skal mere til 'end en smule obligatorisk test på plejehjem', siger ministerpræsidenten i delstaten Bayern, Markus Söder.

Han ser gerne, at der igen bliver indført gratis test, at man får vaccineret flere, og at forbundsregeringen i Berlin koordinerer indsatsen med delstaterne, siger han til radiostationen Deutschlandfunk.

Ikke længere gratis

Tyskland er gået væk fra at tilbyde gratis coronatest i håb om, at folk i stedet vil lade sig vaccinere.

Det såkaldte incidenstal - som er antallet af smittede per 100.000 indbyggere - er mandag steget til 201,1, når man ser på et gennemsnit for de seneste syv dage.

Det er højere end Tysklands hidtil højeste incidenstal fra december sidste år, hvor der var registreret 197,6 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra det tyske Robert Koch Institut.

Til sammenligning ligger tallet i Danmark en del højere. Det lyder på 263,8 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i gennemsnit i de seneste syv dage, viser tal fra Statens Serum Institut.

Fyldte sygehuse

De stigende smittetal får læger på tyske hospitaler til at advare om, at det kan blive nødvendigt at udskyde planlagte operationer for at gøre plads til et formentlig stigende antal indlagte coronasyge.

- Vi vil kun kunne håndtere alle akutte tilfælde, hvis vi sparer et andet sted, siger Christian Karagiannidis, forskningsdirektør ved lægeforbundet Divi, til avisen Augsburger Allgemeine.

I forvejen har nogle tyske regioner været nødt til at sende patienter til sygehuse i andre regioner, fordi de var overbebyrdede.

De tre partier SPD, FDP og De Grønne, der forhandler om en kommende koalitionsregering, har meddelt, at de vil fremlægge en plan for, hvordan Tyskland skal bekæmpe den fjerde bølge af coronasmitte, skriver avisen Die Welt.

I alt har Tyskland registreret næsten 4,8 millioner smittetilfælde, siden coronapandemien nåede til landet i begyndelsen af 2020.

I alt har 96.558 mennesker, der var smittet med coronavirus, mistet livet i Tyskland.