Tyskland beder EU hjælpe med at stoppe migrantstrøm mod Polen

Tyskland opfordrer tirsdag EU til at 'handle' og hjælpe med at standse strømmen af migranter, der ulovligt krydser grænsen mellem Polen og Hviderusland.

I et interview med avisen Bild siger Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, at 'Polen og Tyskland ikke kan håndtere situationen på egen hånd'. Han opfordrer samtidig EU til at 'stå sammen'.

- Vi må hjælpe den polske regering med at sikre sin ydre grænse. Det her bør faktisk være en opgave for EU-Kommisionen. Jeg anmoder nu dem om at tage affære, siger Horst Seehofer til Bild.

Anmodningen kommer, efter at den polske regering mandag oplyste, at den havde forhindret hundredvis af migranter i at krydse grænsen ulovligt fra Hviderusland.

Flere på vej

Polen advarede samtidig om, at flere tusinde migranter er på vej, og at yderligere konflikter ved grænsen kan komme til at involvere våben.

Det får tirsdag Seehofer til at sige til Bild, at han støtter Polens beslutning om at opføre en mur ved grænsen.

- Vi kan ikke kritisere dem for at beskytte EU's ydre grænser. Det må selvfølgelig ikke foregå med våben, men med andre tilgængelige midler.

EU anklager Hviderusland for at være skyld i den nuværende situation.

Ifølge EU får migranterne lov til at vandre gennem Hviderusland, fordi den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, ønsker at hævne sig på sanktioner, der er indført af netop EU mod Hviderusland.

Forstærker grænse

Som naboland til Polen har Tyskland også oplevet en stigning i antallet af migranter, der forsøger at komme ind i landet fra Hviderusland via Polen.

Alene i oktober lød tallet på næsten 5000. Det har tyske myndigheder tidligere oplyst.

Regeringen i Berlin har reageret ved at styrke grænsekontrollen og udstationere flere betjente langs grænsen.

Stephan Mayer, viceminister i det tyske indenrigsministerium, siger tirsdag til Bild, at landet også er klar til at yde politistøtte til Polen.

EU-Kommisionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrede mandag unionens medlemslande til at indføre nye sanktioner mod Hviderusland på grund af migrantsituationen.