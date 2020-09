Tyskland indfører karantænekrav for Hovedstadsområdet

Tyskland har onsdag aften indført 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden

Tyskland indfører krav om 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

Rejser man til Tyskland inden 1. oktober, kan man dog fremvise en højest 48 timer gammel coronatest, der er negativ, og derved undgå kravet om karantæne.

Personer, der krydser den tyske grænse i bil, skal efter ankomst tage kontakt til de tyske sundhedsmyndigheder med det samme.

Ankommer man med fly inden 1. oktober uden at have taget en coronatest forinden, kan man tage en coronatest ved ankomst i lufthavnen. Indtil denne test påviser, at man er negativ, skal man gå i karantæne.

Flere kommuner i Hovedstadesområdet ligger over 50 smittede per 100.000 indbyggere den sidste uge, som er Tysklands smertegrænse.

Overvejer hele Danmark

Tidligere på dagen kom det ud, at man fra tysk side overvejede at give hele Danmark rødt kort og betegne landet som et risikoland.

Det skrev Flensborg Avis.

Her blev det beskrevet, at en skærpelse af rejsevejledningen ville betyde, at hjemvendte tyskere skulle tage en corona-test og gå i karantæne indtil testresultatet kom tilbage.

Det tyske udenrigsministerium melder ifølge Flensborg Avis, at man hele tiden overvåger smitterisikoen i de øvrige EU-lande heriblandt Danmark.