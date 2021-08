Tyskland: Taliban vil lade afghanere rejse efter frist

Taliban vil fortsat lade afghanere, der har papirerne i orden, forlade Afghanistan efter den 31. august.

Det skriver Tysklands ambassadør i Afghanistan, Markus Potzel, onsdag på Twitter.

31. august er den frist, som USA har fastsat for at fuldføre evakueringerne.

Ambassadøren meddeler, at han har talt med Talibans vicechefforhandler, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, i Doha, der er hovedstad i Qatar.

Den højtstående talibaner 'har forsikret mig om, at afghanere med lovlige dokumenter stadig har mulighed for at rejse med almindelige rutefly efter 31. august', skriver ambassadøren på Twitter.

Det samme har en Taliban-talsmand oplyst tidligere onsdag.

Tilbagetrækningen af amerikanske soldater betyder, at Tyskland inden for de næste dage også stopper de fly, der har hentet både tyske og afghanske statsborgere ud af landet.

Ambassadør Potzel forhandler med Taliban om, hvordan tingene kan fortsætte efter på tirsdag.

Den tyske regering ønsker fortsat at hente tyske statsborgere og afghanere, der vurderes at være i fare, ud af Afghanistan med civile flyvninger fra landets hovedstad, Kabul.

Det drejer sig om flere tusinde mennesker.

Taliban, der har taget magten i Afghanistan ved en lynoffensiv, holder fast i, at evakueringerne skal være færdige på tirsdag den 31. august.

- Udenlandske styrker skal trække sig tilbage ved fristen. Det vil bane vej for en genoptagelse af civile flyvninger, skriver Taliban-talsmand Suhail Shaheen på Twitter.

- Folk med gyldige dokumenter kan rejse med kommercielle fly efter 31. august, bekræfter han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I Berlin sagde forbundskansler Angela Merkel tidligere onsdag, at Tyskland også efter fristen 31. august fortsat vil forsøge at hjælpe de afghanere ud, der har arbejdet for tyske styrker og hjælpeorganisationer.

- At luftbroen afsluttes om få dage må ikke betyde afslutningen på bestræbelserne på at beskytte de afghanske hjælpere, der er havnet i en nødsituation efter Talibans magtovertagelse, sagde Merkel ifølge nyhedsbureauet Reuters.