Tysklandskender: De store partier vil begge gå efter magten

Det er søndag svært at spå om, hvem der ender med regeringsmagten og kanslerposten efter søndagens tyske valg.

Det siger Siegfried Matlok, seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør på avisen Der Nordschleswiger, efter aftenens første valgstedsmålinger.

Målingerne viser stort set dødt løb mellem socialdemokratiske SPD og de konservative søsterpartier CDU og CSU.

- Det handler heller ikke kun om, hvem der bliver nummer et. Det giver selvfølgelig den første serveret, men når resultatet er så knebent, så vil begge partier forsøge at danne regering, vurderer han.

- Hvis SPD eksempelvis ender med lige præcis at blive størst, så vil CDU stadig forsøge at bevare regeringsmagten, siger han.

Matlok pointerer, at én ting er sikkert om den kommende regering.

- Uanset hvem der danner regering, har den ét parti med. Det er De Grønne. Intet andet kan lade sig gøre. Og en venstreorienteret regering er næsten umuliggjort, siger han med henvisning til, at partiet Die Linke ligger lige omkring spærregrænsen på fem procent.

- Det bliver en kamp om De Grønne og de liberale, siger Matlok med henvisning til det andet såkaldte kongemagerparti, FDP.

Der er tradition for, at de tyske tv-stationer offentliggør valgstedsmålinger præcis klokken 18, hvor valgstederne lukker.

Stationernes målinger varierer søndag en smule, men fælles for dem er, at det tidligt søndag aften ser tæt ud.

Mens ARD's prognose viser lidt under 25 procents opbakning til begge de to store partier med 0,2 procentpoints føring til SPD, giver ZDF's prognose SPD en lidt større føring på 25,8 procent mod 24,2 til CDU/CSU.

De to tv-stationer har også lidt forskellige tal for de øvrige partier. Ifølge ARD står venstrefløjspartiet Die Linke til at få 5,0 procent af stemmerne. Det er kun lige nok til at komme over spærregrænsen på netop 5,0 procent.