Ubuden gæst i øret

Han troede, at han bare havde lidt vand i øret.

Desværre var sandheden langt mere ulækker og foruroligende.

Zane Wedding fra New Zealand var gået rundt med en kakerlak i øret i flere dage.

I følge The Guardian havde han taget sig en dukkert i den lokale pool i Auckland. Herefter havde han taget sig en lur, og da han vågnede, kunne han mærke, at der var noget i hans øre.

Og det bevægede sig.

Lørdag 9. januar tog han så til lægen for at få skyllet sit øre. Her fik han også stukket antibiotika i hånden og en besked om, at han skulle vende tilbage, hvis han stadig blev ved med at mærke noget i øret.

- Det blev meget værre lige bagefter, udtaler Wedding til The Guradian. Han blev døv på øret og kunne ikke sove. Han prøvede at fikse det med en hårtørrer, men det hjalp ikke.

Mandag kom han så til en ørespecialist. Lægen kiggede ham i øret og udbrød næsten med det samme:

- Gud! Jeg tror, du har et insekt i øret.

Herefter tog det et par minutter, et sugeapparat og en pincet, også fik hun den døde kakerlak ud af øret.

Wedding gav ørelægen lov til at beholde den lille ubudne gæst, da det var det første insekt, hun havde trukket ud af et øre.