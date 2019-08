Udnyttet af kriminelle efter naturkatastrofe

25. april 2015. En sort dag i historien for den nepalesiske befolkning.

Her ramte et jordskælv med epicenter i Kathmandu landet. Udover 8832 menneskeliv tog jordskælvet en masse huse med i faldet samt efterlod dele af befolkningen i øget fattigdom.

I dokumentaren Kidney Valley sætter et dokumentarhold fokus på det sorte marked for handel med nyrer i det fattige land.

Flere kriminelle har fundet ud af, at de nemt kan overtale folk i fattigdom til at sælge deres nyrer for få tusinde dollars. Byen Hokse der ligger øst for hovedstaden Kathmandu har fået 'Kidney Valley' som kælenavn, da det i dokumentaren fastslås, at én person per husstand har i hvert fald solgt deres nyre på det sorte marked.

En af dem er Shyam Kumar Budhatoki.

Invalideret af husdrøm

I sig selv er det ikke kun farligt at donere en nyre. I Danmark er det lovligt at donere sin nyre, men først efter en masse helbredsundersøgelser - og uden der er penge involveret. Derudover skal disse helbredsundersøgelser ligeledes vise, at donoren ikke udsættes for betydelig risiko ved at donere en nyre, står der blandt andet på Nyreforeningens hjemmeside.

Sådan foregår det slet ikke, når de kriminelle udser deres ofre.

De får at vide, at der ingen risiko er og lovet store udbetalinger. Sådan var det også for Shyam Kumar Budhatoki.

- Jeg blev lovet 5000 - 6000 dollars. Min drøm var at bruge pengene til at bygge et hus. De snød mig og betalte meget mindre, fortæller han.

Udover at blive snydt af bagmændene har det haft fatale konsekvenser for hans helbred.

- Jeg kan ikke gå længere. Kun kravle, siger han og fortæller om de problemer familien står i, efter han valgte at sælge sin nyre.

- Jeg føler lidt, at jeg allerede er død, fortæller han grådkvalt.

Jordskælvet gjorde det nemmere

At der er tale om kriminelle forretninger, er der slet ingen tvivl om, når man ser dokumentaren. I jagten på at få en såkaldt 'agent' i snak, må den lokale journalist scanne sit pas og opgive sin adresse med trusler om, at hvis de kommer i problemer, vil det ikke blot få konsekvenser for ham, men også hans familie.

De finder frem til en 'agent', der får sløret både ansigt og stemme. Han forklarer om det sorte marked for nyrer.

- Mine venner var i branchen. Jeg fulgte dem og tænkte, at det var en god indkomst. Jeg tjener mellem 500 og 1000 dollars per gang, men der er ikke noget fast beløb for nogen parter, fortæller han.

Har det været nemmere at finde folk, der er villige til at donere der nyrer efter jordskælvet?

- Bestemt. Mange mennesker har økonomiske problemer. Vi behøver ikke at overtale folk på samme måde som før, lyder det ærlige svar fra den anonyme 'agent', der ligeledes fortæller, at det normalt tager mellem to og tre dage at finde en donor.

Du kan se hele dokumentaren ved at klikke på billedet nedenunder.