Udrikkeligt vand: Må hente vand på torvet

Selvom borgerne i Ledøje på sjette dag skal hente deres drikkevand på byens torv, er der ikke rullet en bølge af raseri indover beboerne.

De har fået at vide, at de ikke må drikke vandet, fordi der er fundet pesticider.

Det er da 'irriterende', at man ikke kan drikke vandet, men meget værre er det heller ikke. Det fortæller en gruppe borgere, da Ekstra Bladet besøger byens lokale vandhul, bogstaveligt talt.

Janne Hellekær er nede og hente vand cirka hver anden dag. Foto: Jonas Olufson

Borgmester for Egedal Kommune, og derigennem også Ledøje, Karsten Søndergaard, bifalder borgerne for at tage vandvandringen med oprejst pande.

- Boringen blev lukket i fredags, efter Styrelsen for Patientsikkerhed gjorde os opmærksom på fundet af pesticider. Jeg har været ved vandbeholderne flere gange, og jeg må virkelig rose borgene for, hvordan de tager det.

Ledøjes vandværk er ikke stort, men det skal også kun forsyne 290 husstande. Foto: Jonas Olufson

Borgmesteren ser dog to umiddelbare løsninger.

- Der er to muligheder: Man kan rense vandet eller få vand fra et andet vandværk. Det gamle vandværks bestyrelse arbejder på at finde en løsning, siger Karsten Søndergaard.

Han påpeger samtidig, at grunden til, at man ikke har fundet pesticiderne før er, at det ikke har været lovpligtigt at lede efter netop den type.

Det er i alt 290 husstande, som er berørt af pesticiderne. Han har dog ingen ide om, hvornår borgerne kan forvente at tage et glas vand fra hanen igen.

Borger: Jeg synes, det er irriterende

Vibeke Stovgaard, 66 år, pensionist

Vibeke Stovgaard finder turen til vandet en anelse irriterende - men så er det heller ikke værre. Foto: Jonas Olufson

Hver anden dag går Vibeke til vandhullet, for at få fyldt sine mange flasker op.

- Jeg synes, det er irriterende og håber, at det snart er forbi, men ellers er det okay. Så meget tid bruger jeg heller ikke på det.

Det er i øjeblikket på sjette dag, at borgerne ikke må drikke vandet i deres haner.

- Jeg havde håbet på, at der snart var kommet en løsning, men det er der tilsyneladende ikke. Det er svært at sige, hvornår man bliver for træt af det, man har jo ikke prøvet det her før. Men jeg håber da ikke, der går mere end et par måneder. Det er helst ikke, hvad man vil bruge sit otium på, siger Vibeke og ler.

Janne Hellekær, 68 år, pensionist

Jane Hellekær er lidt bekymret for, at indbyggerne i Ledøje har drukket vandet i 15 år. Foto: Jonas Olufson

Med to store dunke i hænderne går Janne over til hanen. Hun bruger en del ekstra vand, fordi der også er to tørstige hunde derhjemme, som skal have deres.

- Jeg tror, det bliver ved i et par måneder med, at vi skal hente vand hernede.

Hun er bekymret for, hvor lang tid alle har drukket vand fra vandværket.

- Nu har vi drukket det her vand i 15 år, så er det ikke så rart, at der først sker noget nu. På den anden side tænker man også, at hvis man kunne klare 15 år, hvor farligt er det så?

- Det er så mange ting i øjeblikket, hvor man får at vide, at det er så godt og sikkert, og så pludselig er der lige noget, man skal have undersøgt.

Egon Møller, 74 år, pensionist

Egon Møller tager manglen på drikkevand fra hanen helt roligt. Foto: Jonas Olufson

På tur med hunden Dagur møder Ekstra Bladet Egon, der bestemt ikke er ved at flyde over af raseri.

- Det er okay at skulle hente vand, vi er hernede hver anden dag, hvor vi henter cirka 15 liter. Så længe der et problem, arbejder de vel på det.

- Men jeg synes godt, man kan sige, at det når det først er nu, man har fundet ud af, at det er i vandet, så skulle det være mærkeligt, hvis det først er kommet for 14 dage siden.