Udskældt internetstjerne mistænkes for voldtægt

Den kontroversielle internetstjerne Andrew Tate er tilbageholdt i Rumænien mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet.

Det oplyser en rumænsk anklager ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tate, der har en kickboksning-karriere bag sig, er udelukket fra mange forskellige sociale medier for kvindefjendske kommentarer og hadtale.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her er han kendt for at give finansielle råd til 'tabermænd', samtidigt med at han spreder sine ekstreme holdninger om kvinder, kønsroller og overvægtige.

Efterforsket i månedsvis

Andrew Tate er sammen med sin bror Tristan tilbageholdt i 24 timer. Også to rumænske mistænkte er tilbageholdt, oplyser anklagere efter at have ransaget deres ejendomme i hovedstaden Bukarest.

Annonce:

Tate-brødrene har været genstand for en efterforskning siden april. De har ikke ønsket at kommentere på tilbageholdelsen, men deres advokat bekræfter, at de er i politiets varetægt.

Greta Thunberg langer ud efter udskældt internet-stjerne

Tate har tidligere sagt, at kvinder er delvist selvforskyldt i voldtægt, og at de tilhører mænd.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tidligere denne uge havde Tate et kontrovers med den svenske klimaforkæmper Greta Thunberg.

Det skete, da han på Twitter skrev til hende, at han ejer 33 biler, der udleder 'enorme' mængder CO2.

Til det svarede Thunberg, at han skulle få sig et liv.