Uhyggelig rapport: Fem kvinder i timen blev dræbt af en partner

Hver time i 2021 blev i gennemsnit fem kvinder eller piger dræbt af en partner eller et familiemedlem i deres eget hjem.

Det viser en ny rapport fra FN.

Ifølge rapporten blev omkring 56 procent af alle drab på kvinder og piger begået af partnere eller familiemedlemmer sidste år.

Det svarer til 45.000 ud af 81.000 drab.

For drab på mænd var tallet 11 procent.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er de to organisationer UN Women, der er FN's organisation for ligestilling og forbedring af kvinders forhold, samt FN's kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), der står bag rapporten.

UN Women og UNODC konkluderer i rapporten, at det 'alarmerende høje' antal drab på kvinder og piger stort set ikke har ændret sig i løbet af de seneste år.

Derudover kan der være et stort antal uanmeldte sager.

Faresignaler

De to FN-organisationer opfordrer til bedre beskyttelse af kvinder og piger.

- Vi har brug for en fælles indsats fra samfundets side, der opfylder kvinder og pigers ret til at føle sig trygge - hjemme, på gaden og overalt, udtaler direktør for UN Women Sima Bahous ifølge dpa.

Herhjemme viser forskning fra Aarhus Universitet, at hver fjerde drab i Danmark i perioden fra 1992 til 2016 var et partnerdrab.

Modsat bandedrab eller drab i nattemiljøet er offer og gerningsmand ved et partnerdrab enten gift eller kærester eller har været det.

I over en tredjedel af de partnerdrab, der har fundet sted siden 2017, var der faresignaler op til drabet, viser en kortlægning foretaget af Politiken.

