Uhyggelig ulykke: Mindst 25 dræbt

Mindst 25 mennesker blev dræbt og otte andre kvæstet, da en bus kørte galt og brød i brand på en motorvej i det vestlige Indien lørdag.

- Bussen var på vej til byen Pune, da den ramte en pæl og væltede og brød i brand, siger en ledende politimand, Baburao Mahamuni.

- Der var omkring 35 i bussen. 25 er omkommet, og otte andre er kvæstet, siger han.

Tre børn var blandt de omkomne.

De kvæstede er indlagt på et hospital nær ulykkesstedet i delstaten Maharashtra - omkring 400 kilometer fra landets finansielle hovedstad, Mumbai.

Både bussens chauffør og konduktør overlevede og afhøres om ulykken.

- Chaufføren siger, at et dæk eksploderede, hvorefter bussen ramte en pæl. Men meget tyder på, at han faldt i søvn bag rattet, siger politimanden.

Der tales om dårlige veje.

Mange af de omkomne brændte op i et flammehav, og retsmedicinske eksperter blev tilkaldt for at hjælpe med identifikation af ofrene.

En af de overlevende kunne flygte ud gennem et vindue.

- Passageren ved side af mig og jeg selv slap ud ved at slå bagruden ud, siger han til det indiske nyhedsbureau PTI.

Et øjenvidne siger, at han uden held forsøgte at redde passagerer ud fra den brændende bus.

- Vi så folk brænde op. Varmen var så intens, at vi ikke kunne stille noget op, siger et øjenvidne.

Myndighederne har indledt en efterforskning af ulykken, og de har lovet erstatninger til familierne til dem, der mistede livet.

Færdselsulykker er almindelige i Indien, hvor 11 procent af verdens dødsulykker sker, selv om landet kun har en procent af verdens køretøjer i henhold til en rapport fra Verdensbanken i 2021.