Ukendte mænd forsøger attentat på libysk premierminister

Libyens premierminister, Abdulhamid al-Dbeibah, har torsdag været udsat for et attentatforsøg i landets hovedstad, Tripoli.

Al-Dbeibahs bil blev ramt af adskillige skud, men premierministeren slap uskadt fra hændelsen. Attentatmændene slap fra gerningsstedet.

Det beretter tv-stationen Al Arabiya ifølge nyhedsbureauet Reuters om.

En kilde tæt på premierministeren oplyser til nyhedsbureauet, at al-Dbeibah var på vej hjem i sin bil, da ukendte gerningsmænd ud af det blå åbnede ild fra en anden bil.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen, men et attentatforsøg vil for alvor forværre situationen i Libyen, hvor al-Dbeibah har sagt, at han vil ignorere parlamentets valg af en ny premierminister torsdag.

Al-Dbeibah kom til magten i marts sidste år, da en FN-støttet regering under navnet Regeringen for National Helhed skulle understøtte opløbet til et demokratisk valg.

Libyen var i mange år ledet af den autoritære leder Muammar Gaddafi, som blev dræbt i 2011.

Valget skulle være fundet sted i december, men det faldt fra hinanden på grund af uenighed om valget. Én af kontroverserne handlede om al-Dbeibah, der annoncerede sit kandidatur til præsidentembedet, selv om han tidligere havde lovet at holde sig ude af valgkampen.

Desuden har al-Dbeibah fået kritik for hans rolle under Gaddafi-styret, sagde den tidligere østrigske forsvarsattaché i Tripoli, Wolfgang Pusztai, til mediet Al Jazeera sidste år.

- Han var chef for Libyens investerings- og udviklingsselskab under Gaddafi, og han var angiveligt involveret i korruption, hvidvask, finansiering af Det Muslimske Broderskab (sunniislamistisk bevægelse, red.), køb af stemmer og så videre, sagde Pusztai til Al Jazeera.