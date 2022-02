Ukraine indkalder militært personel af reserven

Ukraine har onsdag givet militært personel af reserven i alderen 18-60 år ordre til at melde sig hos militæret.

Det sker efter, at præsident Volodimir Zelenskij har udstedt et dekret. Det oplyser de væbnede styrker i hovedstaden Kijev.

Zelenskij meddelte tirsdag, at han ville mobilisere reserven. Ved den lejlighed udelukkede han dog en generel mobilisering, efter at Rusland har beordret soldater ind i det østlige Ukraine.

De ukrainske myndigheder udsendte onsdag en advarsel til landets indbyggere om ikke at besøge Rusland. De opfordrede desuden ukrainere, der er i Rusland, til at vende hjem til Ukraine 'øjeblikkeligt'.

Mange ukrainere arbejder i Rusland. De vil ikke kunne vende hjem uden videre uden at miste deres arbejde. Mange af dem støtter desuden Rusland i konflikten.

Omkring en million indbyggere i den ukrainske løsrivelsesregion Donbass har ifølge Tass søgt om russisk statsborgerskab. Det svarer omtrent til hver fjerde.

Det russiske nyhedsbureau skrev i weekenden, at over 770.000 indbyggere fra området har fået statsborgerskab i Rusland.

De russisk-støttede separatister begyndte fredag at evakuere 700.000 mennesker fra Donetsk.

Det skete samtidig med, at ledere af de russisk-støttede separatister gav ordre til fuld militær mobilisering. Alle mænd, som er i stand til at bære våben, blev bedt om at melde sig.

Rusland har anerkendt de to regioner i Donbass - Luhansk og Donetsk - som uafhængige.

Det gælder ikke blot de dele af regionerne, som de prorussiske separatister styrer, men hele regionernes områder.

De områder, som russerne anerkender som selvstændige, er altså større, end dem separatisterne reelt har kontrol over.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde i en tale tidligere i denne uge, at Ukraine ikke er en rigtig stat. Landet er derimod en 'marionet' og en 'koloni' for USA, mener han.

Den russiske fremfærd kaldes af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen 'et groft brud på international lov såvel som på Minsk-aftalen'.