Ukraine melder om russisk materiel på dets territorium

Ukraines efterretningsvæsen siger ifølge Reuters, at 'besættelsesstyrker' hemmeligt har bragt militært materiel ind i landet fra Rusland - blandt andet brændstof, flere kampvogne, artilleri og mortérgranater.

Samtidig hedder det, at 'Rusland aktivt rekrutterer lejesoldater', som trænes i særlige centre.

Det russiske materiel er sendt til det østlige Ukraine, men der er ikke umiddelbart oplysninger om de præcise steder.

Ukraine er i øjeblikket centrum for stærke spændinger mellem Nato og Rusland.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, mødes fredag i Genève med sin russiske modpart, Sergej Lavrov, om krisen.

Det skønnes, at Rusland har opstillet 100.000 soldater i områder, der grænser op til Ukraine. Det sker, på et tidspunkt hvor Rusland har krævet, at USA og Nato giver garantier for, at Ukraine aldrig bliver en del af den vestlige forsvarsalliance.

Blinken har lovet Ukraine 'yderligere materiel' støtte, hvis Rusland gør alvor af dets trusler.