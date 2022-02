Ukraine: Rusland har op mod 200.000 soldater ved grænserne

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at Rusland har samlet op mod 200.000 soldater ved grænserne til Ukraine.

Det siger han i en videotale, der er lagt på beskedtjenesten Telegram sent onsdag aften dansk tid. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

- Næsten 200.000 soldater er stationeret ved grænserne. Det samme er tusindvis af militære køretøjer, siger Zelenskij ifølge AFP.

Tidligere har blandt andet USA vurderet, at Rusland har omkring 150.000 soldater ved grænserne til Ukraine.

Frygten går på, at Rusland gør klar til en invasion af Ukraine.

Ifølge den ukrainske præsident har Rusland godkendt et angreb mod Ukraine, skriver Reuters.

Han siger videre, at Rusland kan starte 'en stor krig' i Ukraine 'når som helst' og siger direkte henvendt til det russiske folk, at hvad der sker nu, afhænger af dem.

Volodimir Zelenskij siger også, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ikke har svaret på en invitation om at holde et møde.

- Jeg iværksatte et telefonmøde med Ruslands præsident. Resultatet var tavshed, siger Zelenskiji i videotalen, hvor han både taler russisk og ukrainsk.

Tidligere onsdag aften stemte Ukraines parlament for at indføre nødretstilstand i landet.

Det giver myndighederne en række muligheder for at indføre udgangsforbud og forbyde store forsamlinger eller strejker. Det betyder også, at myndighederne kan kræve tjek af personlige dokumenter.

Krisen i Ukraine er taget til i styrke i denne uge, efter at Rusland mandag anerkendte Donetsk og Lugansk som selvstændige. Derudover har Rusland varslet, at man agter at sende styrker til de to regioner.

Der er endnu ikke officielt meldinger om russiske styrker i de to områder.

Onsdag gav Ukraine ordre til militært personel i reserven i alderen 18-60 år om at melde sig hos militæret.

Det kan omfatte 250.000 personer i reserven. Derudover har parlamentet givet civile ret til at bære våben.