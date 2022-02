Ukraine: Ruslands provokationer ødelægger fredsbestræbelser

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, anklager Rusland for at ødelægge fredsbestræbelser og krænke Ukraines suverænitet ved at anerkende udbryderrepublikker som uafhængige.

Det sker i en tale natten til tirsdag dansk tid.

Talen kommer, få timer efter at Rusland mandag anerkendte de selverklærede udbryderrepublikker Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine som uafhængige.

Ifølge den ukrainske præsident er Ukraine forpligtet til at søge fred og diplomati. Zelenskij understreger i talen, at landet ikke har tænkt sig at forære noget til nogen.

Præsidenten siger, at landet afventer de skridt, som dets allierede nu har tænkt sig at tage over for Rusland.

Han forventer opbakning fra vestlige lande og et samlet svar fra sine allierede mod Rusland.

Zelenskij opfordrer desuden til, at der afholdes et hastemøde mellem lederne af Ukraine, Rusland, Tyskland og Frankrig.

I forvejen er der planlagt flere topmøder om situationen i Ukraine.

Det inkluderer et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd klokken 03.00 natten til tirsdag dansk tid.

Derudover skal flere EU-ambassadører mødes i Bruxelles tirsdag formiddag for at 'afslutte processen' med at indføre sanktioner mod Rusland.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har natten mellem mandag og tirsdag talt med EU's topdiplomat, Josep Borrell.

Her blev Ukraine forsikret om, at Rusland vil blive mødt med et 'resolut og samlet' svar fra EU.

- Vi deler den samme vurdering af Ruslands ulovlige beslutning, siger Kuleba.

Ruslands beslutning om at anerkende Lugansk og Donetsk som uafhængige er blevet mødt med fordømmelse i store dele af den vestlige verden.

Storbritannien, USA og EU har alle varslet nye sanktioner mod Rusland

Lederen af udbryderrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, har derimod hilst Ruslands anerkendelse af Donetsk og Lugansk velkommen. Han kalder det et historisk øjeblik.

Denis Pusjilin skriver på beskedtjenesten Telegram, at anerkendelsen indebærer en 'genoprettelse af retfærdighed og sandhed'.