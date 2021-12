Ukraines ekspræsident efterforskes for højforræderi

USA's udenrigsminister Anthony Blinken siger, at Rusland planlægger 'storstilede militære operationer' mod Ukraine.

Den ukrainske generalanklagers kontor har bedt en domstol om at anholde tidligere præsident Petro Porosjenko på mistanke om højforræderi og økonomisk støtte til prorussiske separatister.

Det oplyser et medlem af Porosjenkos fraktion i det ukrainske parlament fredag.

- Juleaften bekræftede generalanklagerens kontor oplysningerne om, at anklageren har godkendt en anmodning om at anholde Porosjenko med mulighed for en kaution sat til en milliard hryvnia (cirka 241 millioner kroner, red.), skriver Iryna Gerasjtjenko på Facebook.

Generalanklagerens kontor har over for nyhedsbureauet Reuters afvist at bekræfte Gerasjtjenkos påstand.

Mandag oplyste Ukraines statslige efterforskningsbureau, at Petro Porosjenko er mistænkt for at facilitere terrororganisationers aktiviteter. Det skulle være sket i sammensværgelse med en unavngiven gruppe, herunder flere højtstående embedsmænd i Rusland.

Dagen efter afviste Porosjenko en beslutning fra myndighederne om at efterforske ham for højforræderi. Porosjenko kaldte beslutningen for 'uacceptabel'.

Hans parti hævder, at anklagen er opdigtet efter instruks fra præsident Volodimir Zelenskij.

Den i dag 56-årige Petro Porosjenko blev valgt til præsident i Ukraine i maj 2014. Han sad på posten indtil 2019, hvor han tabte valget til Zelenskij.

Ukraine har været i krig med russiskstøttede separatister i Donbass-regionen i den østlige del af landet siden 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

I de seneste måneder har russerne skabt bekymring i Vesten ved at opruste militært nær grænsen til Ukraine.

Der har de seneste uger været meldinger om, at 100.000 russiske soldater er mobiliseret på den anden side af Ukraines østgrænse.

Nato har advaret om, at det kan være optakten til en invasion i det provestlige Ukraine.