Ukrainske ledere maner til ro: Russerne er ikke på vej

Skulle det ukrainske folk frygte, at russerne kommer, kan de godt ånde lettet op og tage det roligt.

Det er budskabet fra landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP.

Spændinger mellem Rusland og Vesten har været tiltagende, efter at Rusland har placeret et anslået antal på knap 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

Men invasionen er ikke nært forestående, siger Zelenskyj.

- Vi er stærke nok til at holde stand og afvise ethvert forsøg på destabilisering, siger han til landets parlament.

Det havde ellers givet anledning til nervøsitet, at flere lande - heriblandt Storbritannien og USA - havde hjemkaldt flere diplomater fra landet.

Men det 'signalerer ikke nødvendigvis en betydelig eskalering, og det er en del af et komplekst diplomatisk spil', siger Zelenskyj.

Landets forsvarsminister, Oleksij Reznikov, bakker ham op og siger, at der 'for nuværende ikke er nogen grund til at tro', at en russisk invasion står for døren. De russiske tropper har ikke indfundet sig i 'kampgrupper', siger han.

- Tag det roligt, og sov godt.

- Der er ingen grund til at pakke taskerne, siger han.

Den seneste tid har der været forhandlinger mellem USA og Rusland for at prøve at deeskalere den anspændte situation. Ingen af de diplomatiske forsøg på at løse konflikten har dog båret frugt.

Rusland har gentagne gange afvist, at det planlægger at invadere Ukraine.

Netop på grund af situationen mellem Ukraine og Rusland besluttede Udenrigsministeriet herhjemme at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Ukraine tirsdag.