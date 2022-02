Ukrainske ø-vagter kan være i live

13 ukrainske soldater, der torsdag blev meldt dræbt, mens de forsvarede en lille ø i Sortehavet mod russiske invasionsstyrker, menes at være i live.

Det oplyser Ukraines statslige grænsevagt i en erklæring natten til søndag ifølge blandt andet The Guardian og CNN.

- Vi har en stærk formodning om, at alle ukrainske forsvarere af Zmiinyi-øen (Slangeøen, red.) kan være i live, skriver grænsemyndigheden i en udtalelse.

Efter at have modtaget oplysninger om, hvor de ukrainske soldater muligvis befinder sig, samarbejder Ukraines grænsevagt med landets væbnede styrker om at identificere soldaterne.

Ukraine mistede torsdag kontakten til den lille styrke på Zmiinyi-øen, som er en lille stribe land syd for Odessas havn. Det skete, da Rusland gennemførte angreb fra både luften og havet.

Fredag meddelte Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at 13 ukrainske soldater på øen var omkommet.

- Alle grænsesoldater døde heroisk og uden at give op, sagde Zelenskij ifølge nyhedsbureauet Reuters og tilføjede, at alle 13 ville blive tildelt en tapperhedsmedalje.

Der blev desuden offentliggjort en lydoptagelse, hvor ordudvekslingen mellem ukrainerne og den fremrykkende invasionsstyrke kunne høres.

- Dette er et russisk krigsskib. Jeg foreslår, at I nedlægger jeres våben og overgiver jer for at undgå blodsudgydelser og unødvendige ofre. I modsat fald bliver I bombarderet, lød det fra de russiske styrker.

- Russiske krigsskib, gå ad helvede til, lød svaret fra en af de ukrainske grænsevagter.

Senere fredag oplyste den russiske generalmajor Igor Konasjenkov, at 82 ukrainske soldater på øen havde overgivet sig frivilligt. Han nævnte intet om et bombardement eller om dræbte og sårede.

Af udtalelsen fra Ukraines statslige grænsevagt natten til søndag fremgår det, at 'russiske medier rapporterer, at ukrainske soldater på øen er blevet sendt til Sevastopol på Krim-halvøen'.

Det skriver CNN.

Tidligere var Sevastopol base for Sovjetunionens sortehavsflåde, og indtil marts 2014 var den en delt base for den ukrainske og russiske flåde.

Rusland annekterede i 2014 halvøen Krim fra Ukraine.