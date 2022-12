Ukrainske styrker har angiveligt angrebet Wagner-gruppens hovedkvarter

Ukrainske styrker har dræbt flere medlemmer af den russiske Wagner-gruppe i et angreb mod et hotel, gruppen bruger som base i Luhansk i det østlige Ukraine.

Det meddeler guvernøren i den russisk besatte region i et interview på ukrainsk tv søndag.

Han siger, at ukrainske styrker rettede deres angreb mod et hotel i byen Kadiivka. Det skete lørdag.

Den ukrainske guvernør, Serhij Hajdaj, fortæller, at Wagner-gruppen brugte hotellet som hovedkvarter.

Det er ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysningerne fra anden side.

Billeder på beskedtjenesten Telegram viser en bygning, der ligger i ruiner.

- En stor del af dem, der var der, døde, siger guvernøren.

- Jeg er sikker på, at mindst 50 procent af de, der formåede at overleve, vil dø, inden de kan få lægehjælp, tilføjer han.

- Det skyldes, at selv her i vores Luhansk-region har russerne stjålet udstyret.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at en eksplosion lørdag ødelagde et hotel i Kadiivka, der var lukket.

Også lokale embedsmænd i Luhansk siger ifølge netavisen Kyiv Independent, at hotellet har været lukket i noget tid.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden.

Gruppen er aktiv i Ukraine og har tidligere også opereret i Syrien og flere afrikanske lande.

Wagner-gruppen er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.

Det britiske forsvarsministerium meldte oprindeligt om Wagner-gruppens tilstedeværelse i Ukraine i en briefing den 28. marts.

Størstedelen af Luhansk er under russisk kontrol. Men ukrainske styrker har generobret en mindre del af regionen som led i den ukrainske modoffensiv i efteråret.