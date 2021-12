Undersøgelse: Omikron sender langt færre på hospitalet

Risikoen for at blive indlagt med omikronsmitte er omkring en tredjedel af, hvad den er, hvis man er smittet med deltavarianten.

Det tyder en britisk undersøgelse på ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Britiske forskere har kigget nærmere på over en million coronatilfælde i de seneste uger. Der er både omikron- og deltasmittede blandt de mange positive coronatilfælde.

Og selv om antallet af indlæggelser er begyndt at stige, ser britiske sundhedsmyndigheder tegn på, at omikron er mildere.

Susan Hopkins, der er chefrådgiver i den britiske sundhedsstyrelse, understreger dog, at det endnu er for tidligt at drage alt for faste konklusioner om indlæggelser.

- Det stigende antal tilfælde blandt personer over 60 år i England betyder, at det er meget sandsynligt, at der vil komme yderligere pres på sundhedsvæsnet i de kommende uger, siger hun til Reuters.

Den britiske sundhedsstyrelse har lavet studiet i samarbejde med forskere fra Cambridge University.

Undersøgelsen viser også, at de eksisterende vacciner virker godt mod omikron.

Briterne oplever - ligesom mange andre europæiske lande - i disse dage nye rekorder i det daglige antal nye smittetilfælde.

Fredag blev der registreret 189.846 nye tilfælde i løbet af det seneste døgn.

Antallet af hospitalsindlæggelser er også begyndt at stige. Men antallet af patienter, der har brug for en respirator for at kunne trække vejret, har været stabilt i december - i modsætning til andre perioder i pandemien.

En amerikansk undersøgelse, som er omtalt i The New York Times, tyder på, at omikronvarianten kan give mildere sygdomsforløb, fordi den ikke angriber lungerne på samme måde, som tidligere varianter gør.

Det viser forsøg på mus og hamstere.

- Vi kan godt sige, at der begynder at danne sig et billede af en sygdom, der primært sætter sig i den øvre del af åndedrætssystemet, siger biolog Roland Eils til avisen.

Det vil sige næse, hals og luftrør.

Det er dog efterhånden slået fast, at omikron er langt mere smitsom end deltavarianten.

Nye tal fra det britiske statistikbureau viser, at omkring én ud af 25 indbyggere i England havde corona i ugen op til jul.

Det svarer til omkring to millioner mennesker og er det højeste antal, siden statistikbureauet - Office for National Statistics - begyndte at føre regnskab med antallet af coronasmittede i maj 2020.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ugen inden var det omkring én ud af 45 englændere, der var smittet.

Særligt slemt står det til i den britiske hovedstad, London. Her menes én ud af 15 indbyggere at være blevet testet positive for coronasmitte i ugen op til jul.