Unge hårdt ramt under corona

De skulle udvise samfundssind og undvære fester, skolegang og fritidsaktiviteter for at passe på de ældres helbred.

Men de unges helbred har taget langt mere skade end nogen anden gruppe.

Det viser nyt studie fra Rigshospitalet.

62 procent af alle unge har senfølger

15-18 årige har oplevet flere langvarige symptomer på sygdom end voksne, viser nyt studie fra Rigshospitalet.

De unge melder om vejrtrækningsbesvær, mangel på appetit, hukommelsesbesvær og en lang række andre symptomer.

Risikoen for at få senfølger efter at være smittet med coronavirus er hele 22 procent større end for resten af befolkningens.

Store psykiske udfordringer

Den psykiske sundhed har også fået et ordentligt hug.

Blandt de 28.000 i studiet var der sket en fordobling i antallet med angst og depression.

- De unge har mistrives under nedlukningen. Flere søger psykologhjælp og fortæller, at de er bekymrede ofte eller hele tiden, siger forsker Selina Klikkenborg Berg.