Dansk duo scorer milliarder

Kapitalfonden EQT har købt 20 procent af den danske succes virksomhed 3Shape for over fire milliarder kroner

Dan danske virksomhed 3Shape laver 3D-skannere til tandlæger.

Og det har tilsyneladende været en rigtig god forretning. Ifølge Børsen har Kapitalfonden EQT nemlig købt 20 procent af virksomheden for lidt over fire milliarder kroner. Det betyder, at 3Shape har en værdi på 22 milliarder danske kroner.

Det sætter de to stiftere Tais Clausen og Nikolaj Deichmann på top 10-listen over de rigeste danskere.

De to stiftere er kendte for at være mediesky, og har i den forbindelse heller ikke ønsket at udtale sig til pressen denne gang.

Budkrig

Det har ikke været uden konkurrence, at EQT vandt budkrigen. Kapitalfonden var oppe imod Lego-ejeren, Kirbi, og Novo Nordisk-ejeren, Novo Holdings,

Børsen har talt med 3Shapes bestyrelsesformand, som er meget tilfreds med aftalen.

- EQT kommer med en stor global forståelse. De har en lang erfaring med, hvordan man skaber vækst og tager markedsandele fra forskellige industrier, og det er vi helt sikre på, at vi kan få glæde af, lyder det fra bestyrelsesformanden Jørgen Jensen.

Vil beholde danskhed

Entusiasmen for det nye samarbejdes gengældes også hos kapitalfonden.

- Vi er dybt imponerede af selskabets innovationskraft, de dygtige medarbejdere, vi har mødt, samt hvordan de har drevet digitalisering inden for dentalindustrien. Og vi er ydmyge og stolte over at blive inviteret med på den fremtidige rejse, fortæller ledende partner for EQT i Danmark, Mads Ditlevsen, til Børsen.

I følge bestyrelsesformanden Jørgen Jensen, har det har været vigtigt for de to stiftere at beholde en stor aktiepost, så de kunne bevare danskheden i virksomheden.