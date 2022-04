Stor fitness-kæde i gigantisk medlemsflugt

100.000.

Så mange medlemmer har siden 2019 vagt at opsige sit abonnement til Fitness World, som er et af Danmarks største fitness-kæder.

Det fremgår af det nye årsregnskab fra det britiske selskab Puregym, som ejer Fitness World.

Det skriver Finans.

Blødte medlemmer

Og skidt har det set ud.

For siden Puregym tilbage i december 2019 købte Fitness World, medvirkede coronapandemien blandt andet, at kæden har mistet tusindvis af medlemmer.

I udgangen af 2021 havde Fitness World 376.000 medlemmer i Danmark, og i 2019 havde de hele 485.000. I selvsamme periode faldt antallet af kædens danske centre fra 183 til 174.

Nedgangen er også til at se på kædens resultat Fitness World Danmark for 2021, der viser et minus på driften på knap 45 millioner kroner.

Vil have danskerne tilbage

Koncernen har dog ikke helt opgivet håbet om at få danskerne tilbage kædens fitnesscentre.

For i årsregnskabet lover Puregym at bruge et 'markant' beløb på at give de Fitness Worlds danske træningscentre en overhaling og 'realisere det fulde potentiale'. Et arbejde, som ifølge kæden vil komme til at strække sig over to til tre år.

Til Børsen fortæller administrerende direktør Morten Benzten, at overhalingen kommer til at resultere i, at der både vil blive åbnet og lukket for centre rundt i landet.

Puregym ejer også fitnesskæder i Schweiz, USA og Saudi-Arabien.