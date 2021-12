Har du glemt din tissekone i Aalborg?

Museet for moderne kunst, Kunsten, i Aalborg efterlyser seks kvinder, som har glemt afstøbninger af deres tissekoner i forbindelse med et kunst-arrangement

Kunsten i Aalborg arbejder på at få genforenet efterladte tissekoner med deres ejere inden jul.

For hvem kan egentlig nyde julen, hvis tissekonen mangler?

I følge TV 2 Nord har Kunsten igangsat en efterlysning, så ejerne kan findes. Den prekære situation er sket som følge af et kunst-arrangement i sommers. Her havde frivillige mulighed for at få lavet afstøbninger af deres underliv.

Vagina-smykker

Arrangementet hed Summer Lounge, og i den forbindelse fik Kunsten besøg af kunstneren Amalie Grauengaard, som blandt andet beskæftiger sig med vagina-smykker.

20 kvinder benyttede sig af tilbuddet om gratis afstøbning af tissekoner, som kunstneren Amalie Grauengaard stod for. Men der er altså stadig seks kvinder, som endnu ikke har hentet deres afstøbning.

Det fortæller den kommunikationsansvarlige for Kunsten, Mette Kristine Goddiksen.

'Stalker' ikke

Men der er grænser for, hvor langt Kunsten vil gå for at finde de savnede ejere.

- Vi kunne begynde at google folk eller søge efter dem på Facebook, men det synes vi trods alt ikke, at vi vil gøre. Vi vil jo ikkeligefrem stalke folk for at få dem til at afhente deres kunstværk, men vi håber naturligvis, at ejerne henvender sig til os, så de kan få det udleveret, fortæller Mette Kristine Goddiksen til TV 2 Nord.

Kunsten er bekendt med ejernes navne.

Hvis en af tissekonerne er dine, skal du bare henvende dig ved Kunstens billetsalg.

Kunsten at stjæle fra Kunsten

Det er ikke første gang i år, at Kunsten får medieomtale. I september var museet offer for et kunst-stunt, der kom til at koste dem en halv million kroner.

Kunstneren bag værket 'Take the money and run', Jens Haaning, brød kontrakten med museet og lavede det ikke aftalte kunstværk. I stedet stjal han pengene, som skulle have været brugt i værket og omdøbte det.

