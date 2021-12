Lig hentet op af bil nær Niagara Falls kant

En dykker måtte trodse voldsomme forhold i et forsøg på at redde en person ud af en bil, der var endt ved kanten af Niagara Falls

Onsdag 8. december udfoldede der sig en dramatisk redningsaktion ved Niagara Falls.

På den amerikanske side af de store vandfald, var en bil endt i vandet.

Efter man fandt ud af, at der var en passager i bilen, blev den amerikanske kystvagt sat på sagen. Og det skulle gå hurtigt.

Det skriver The Guardian.

Passageren var desværre allerede død, da dykkeren når frem til hende. Foto: Ritzau Scanpix

For sent

Selvom kystvagtens redningsforsøg var imponerende, var det desværre for sent for den 60-årige kvindelige passager i bilen.

Kystvagten fløj over bilen i en helikopter, hvor en dykker blev firet ned for at redde passageren ud af bilen. Dykkeren skulle kæmpe mod voldsomme forhold som kulde, blæst og bølger.

På sociale medier florerer der billeder af den farlige aktion.

Stor ros

Kystvagten har siden modtaget stor ros fra forskellige kanter for deres modige indsats.

- Kystvagten gjorde et fantastisk stykke arbejde, lyder det blandt andet fra Christopher Rola, som er leder for det lokale parkpoliti.

Også New Yorks guvernør Kathy Hochul kommer med stor ros for redningsaktionen.

Det er endnu uvist, hvordan bilen er endt i floden. Ifølge lokale myndigheder er kvinden fra området. Vidner beretter at have set bilen i vandet længere oppe ad floden. Så den er muligvis gledet med strømmen ned til kanten af vandfaldet.

Foreløbigt går man med teorien om en ulykke. Men sagen efterforskes, da det ikke kan udelukkes, at der er sket en forbrydelse. Foto: Ritzau Scanpix

Mistanken går på, at kvinden er skredet ud med sin bil og dermed endt i floden. Vejene omkring har været meget glatte, da der faldet en del 'let' sne.

Det er dog ikke sikkert, at der er tale om et uheld, og der efterforskes nu, om der kunne være sket en forbrydelse.