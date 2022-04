DMI: Slut med sommervejr

Så blev det ikke til mere sommervejr i denne omgang.

Den næste uge får vi mindre sol, byger over hele landet og et fald i temperatur.

Søndag starter ud med regn over hele Jylland, der bevæger sig over Sjælland og resten af landet i løbet af morgenen.

Den kommende uge bliver noget mere solfattig, end den forgangne, viser DMI's prognoser. Det skyldes, at højtrykket der gav skyfrit vejr, trækker mod vest, samtidig med, at et mindre lavtryk bevæger sig mod nord over Baltikum.

Den kolde nordøstlige strømning giver et fald i temperaturen, der ender på mellem 10-15 grader.

- Vi skal vænne os til flere byger og mindre sol, end vi er vant til, siger vagthavende meteorolog ved DMI Klaus Larsen til Ekstra Bladet søndag morgen.

- Der kommer småbyger de fleste af ugens dage. mandag få vi lidt solskin, der bryder igennem igen, men det varer ikke længe. Allerede tirsdag og onsdag få vi skyer og regn.

Generelt er der tale om ganske lidt regn, men enkelt steder vil der falde større regnskyld på 2-3 mm.

Selvom de fleste ville kalde det for kedeligt vejr, er det dog godt nyt for landmændene, der har håbet på et ekstra regn i april.

- Jorden skal jo bruge vand. Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget.