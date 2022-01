USA advarer Rusland mod at krænke rettigheder i Kasakhstan. 'Verden følger udviklingen', lyder det i en erklæring torsdag fra det amerikanske udenrigsministerium.

- USA - og ærligt talt hele verden - følger med i, hvorvidt der sker krænkelser af menneskerettighederne i Kasakhstan, siger talsmand Ned Price i det amerikanske udenrigsministerium.

- Vi vil også følge med i, hvorvidt der sker handlinger, som kan kaldes overtagelse af institutioner i Kasakhstan, lyder det i erklæringen.

Amerikanerne advarer mod, at russiske soldater, som er udstationeret i Kasakhstan, sættes til at overtage kontrollen med institutioner i den tidligere sovjetrepublik.

Advarslen fra USA knytter til de mange spændinger, der har været omkring andre tidligere sovjetrepublikker som Ukraine og Hviderusland.

Washington har opfordret USA's europæiske allierede til at true Rusland med omfattende sanktioner i bestræbelser på at få dæmpet spændingerne omkring Ukraine.

NATO holder fredag et krisemøde om udviklingen i Ukraine om Ruslands militære opbygning ved grænsen til landet. Derudover er bredere europæiske sikkerhedstemaer på programmet.

Udenrigsministrene vil på mødet blandt andet også kigge frem mod et møde i Nato-Rusland-rådet i næste uge. Det er et særligt råd, der blev oprettet i 2002 for også at involvere Rusland i nogle af samtalerne i Nato.

- Mødet er også en mulighed for at tale om andre aspekter i forhold til Rusland, hedder det.

Der er opmarcheret titusindvis af russiske soldater ved Ukraines grænse. Spændingerne mellem Rusland og Vesten drejer sig sig i vid udstrækning om de tidligere sovjetrepublikkers frihed i forhold til russisk indblanding.