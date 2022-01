USA anklager anholdt colombianer for drab på Haitis præsident

I USA har myndighederne anklaget en colombiansk soldat for drabet på Haitis præsident, Javenel Moise.

Det oplyser kilder i justitsministeriet tirsdag.

Colombianeren Mario Palacios, der er 43 år, blev anholdt sent mandag i en lufthavn i Panama og udleveret til USA.

Det fattige og tilbagestående Haiti har været præget af politisk uro siden drabet på præsidenten i juli. Her opsøgte en bevæbnet gruppe præsidentens bolig midt om natten og skød og dræbte ham, mens han sov.

Meddelelsen om anholdelsen kommer samtidig med rapporter om, at bevæbnede mænd uden held forsøgte at dræbe Haitis premierminister, Ariel Henry, under en begivenhed i weekenden.

Efter Moïses død har Ariel Henry været indsat som midlertidigt statsoverhoved. Landet har ikke fastsat en dato for, hvornår der skal vælges ny præsident.

Valget er flere gange blevet udskudt.

Moïse blev inden drabet beskyldt for at forsøge at forlænge sin embedsperiode på ubestemt tid med udskydelser af valget, der oprindeligt skulle have være afholdt i 2018.

Premierministerens kontor oplyser, at der er blevet udsendt en arrestordre på de mistænkte, der skød mod Ariel Henry.

Angrebet på Ariel Henry har fornyet bekymringerne for embedsmænds sikkerhed i Haiti.