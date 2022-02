USA beder amerikanere i Hviderusland om at forlade landet

USA's udenrigsministerium beder amerikanske statsborgere i Hviderusland om at forlade landet øjeblikkeligt.

Årsagen er russisk militæroptrapning langs Hvideruslands grænse til Ukraine.

Det oplyser ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Meldingen kommer, to uger efter at USA bad familierne til amerikanske regeringsansatte i Hviderusland om at forlade landet.

Samtidig advarede USA's udenrigsministerium amerikanere mod at rejse til Hviderusland.

Mandag sagde den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, at USA frygter, at Rusland kan angribe Ukraine allerede i de kommende dage.

- Vi er dybt bekymrede for, at Rusland kan gribe ind over for Ukraine allerede i denne uge, sagde Blinken til den franske tv-station France 24 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tidligere mandag sagde Pentagon-talsmand John Kirby til CNN, at den russiske præsident, Vladimir Putin, 'øger antallet af soldater langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland'.

- Han er et godt stykke over 100.000, konkluderede Kirby.

Ifølge Pentagon-talsmanden arbejder USA stadig ud fra den overbevisning, at Putin endnu ikke har truffet en endelig beslutning om at invadere Ukraine.