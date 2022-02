USA beordrer familier til regeringsansatte i Hviderusland væk

USA har bedt familierne til amerikanske regeringsansatte i Hviderusland om at forlade landet.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium mandag lokal tid.

Ordren kommer, få timer efter at diplomater fra USA og Rusland verbalt stødte sammen i FN's Sikkerhedsråd, hvor situationen ved grænsen til Ukraine blev drøftet.

Kort efter mødet gentog USA sine trusler om at indføre hårde sanktioner mod russiske oligarker, hvis Rusland invaderer Ukraine.

USA anklagede også Rusland for at planlægge at opbygge sine militære styrke i Hviderusland til 30.000 soldater inden for få uger.

Ifølge den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, har USA set dokumentation for, at Rusland har planer om at øget antallet til over 30.000 soldater nær grænsen mellem Hviderusland og Ukraine i begyndelsen af februar.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, afviste denne påstand.

I en rejsemeddelelse udsendt af USA's udenrigsministerium mandag står der, at ministeriet har beordret familiemedlemmer til amerikanske regeringsansatte ud af Hviderusland.

Samtidig advarer udenrigsministeriet amerikanere mod at rejse til Hviderusland. Det skyldes 'den vilkårlige håndhævelse af loven, risikoen for tilbageholdelse og usædvanlig og bekymrende russisk militæropbygning langs Hvideruslands grænse til Ukraine'.

Rusland har samlet flere end 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine og har derudover indsat omkring 5000 soldater i Hviderusland, vurderer USA.

For godt en uge siden - den 23. januar - oplyste USA's udenrigsministerium, at USA har beordret familiemedlemmer til ansatte ved den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad, Kijev, hjem.

Samtidig bør alle amerikanske statsborgere i det østeuropæiske land overveje at forlade landet som følge af truslen om militær indgriben fra Rusland, lød det.

I en særskilt meddelelse advarede udenrigsministeriet desuden sine borgere mod at rejse til Rusland som følge af 'de igangværende spændinger langs grænsen til Ukraine'.