USA: Danmark leverer missiler til Ukraine

Danmark leverer missiler til at forsvare Ukraines kyst. Det oplyser USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge de første oplysninger fra det amerikanske forsvarsministerium er der tale om missiler af typen Harpoon.

Det er oprindeligt udviklet til brug mod skibe.

Det danske krigsskib Absalon har blandt andet de såkaldte Harpoon-missiler ombord. Foto: Tariq Mikkel Khan

20 lande med våben

Danmark er et af 20 lande, der har tilbudt hjælp i form af blandt andet våben til Ukraine.

Det skete på et virtuelt møde mellem USA og en række af dets allierede. Det oplyser USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Ud over Danmark har også Norge, Polen, Italien og Grækenland lovet ny hjælp til Ukraine, siger Lloyd Austin ifølge Reuters.

Opsigtsvækkende

Den seneste våbendonation fra Danmark til Ukraine er ganske opsigtsvækkende, hvis den bekræftes.

Sådan lyder det fra Anders Puck Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet ved Center for Maritime Operation.

Ifølge USA leverer Danmark både såkaldte Harpoon-missiler og en affyringsrampe til missilerne til Ukraine.

- Det er en stor ting og en opsigtsvækkende donation alene i kraft af størrelsen og kompleksiteten, siger Puck Nielsen.

Forskeren understreger, at offentligheden ikke ved præcis, hvad Danmark har doneret indtil nu.

Men der er tale om et våben i en helt anden klasse end for eksempel de skulderbårne panserværnsraketter, som det er kendt, at Danmark tidligere har doneret.

- Det er et forholdsvist langtrækkende sømålsmissil, som er beregnet til at skyde skibe med. I Danmark bruger vi det på den måde, at det står på skibet. Men man kan også sætte det på en lastbil, og det er nok det, ukrainerne skal gøre, siger Puck Nielsen.

Tavs ministerium

Umiddelbart kan det virke mærkeligt, at det er USA og ikke det danske forsvarsministerium, som kommer med udmeldingen mandag aften.

Derfor har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra Forsvarsministeriet.

Her lyder det, at der skal sendes en mail med spørgsmål. Vi afventer i skrivende stund svar herpå.