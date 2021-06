USA donerer en halv milliard vaccinedoser til 90 lande

USA's præsident, Joe Biden, vil købe og donere en halv milliard doser Pfizer-coronavirusvaccine til over 90 lande, og han opfordrer verdens demokratier til at gøre deres for få bragt den dødbringende pandemi til en afslutning, oplyser Det Hvide Hus.

Meddelelsen om vaccinedonationen - den største nogensinde fra et enkelt land - kommer forud for topmødet i G7, hvor Biden møder lederne af verdens førende industrilande.

Lederne af Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og USA mødes fredag til et tredages topmøde i Cornwall i det sydvestlige England. Topmødet varer frem til søndag.

- Formålet med vaccinedonationen er at redde liv og få afsluttet pandemien - og samtidig få lagt grunden for yderligere handlinger i de kommende dage, hedder det i presseerklæringen fra Det Hvide Hus.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer og dets tyske partner BioNTech bekræfter, at de vil levere en halv milliard doser - 200 million doser i indeværende år og 300 millioner doser i første halvdel af 2022.

USA vil derefter give vaccinen videre til 92 lavindkomstlande og til Den Afrikanske Union.

Donationen er forhandlet på plads over de seneste fire uger af Det Hvide Hus og har til formål at gøre den globale kamp mod pandemien så intens som mulig i den afgørende slutfase.

Under pandemien er 3,9 millioner mennesker døde med covid-19, og smitten er udbredt i over 210 af verdens lande og territorier. De første tilfælde af sygdommen blev identificeret i Kina i december 2019.

De nye donationer kommer oveni andre godt 80 millioner doser, som amerikanerne allerede har lovet som donationer sidst i juni sammen med over 12 milliarder dollar til det globale vaccine Covax-program.

- Præsident Biden har gjort det klart, at grænser ikke kan forhindre udbredelse af denne pandemi, og at vort land skal være vaccinearsenalet, hedder det videre i udtalelsen fra Det Hvide Hus.

FN har advaret om, at store forskelle i antallet af vaccinerede i forskellige lande kan forlænge pandemien.