USA får grønt lys til at vaccinere små børn mod coronavirus

USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) har officielt givet grønt lys til, at USA kan begynde at give covid-19-vaccinen fra Pfizer og BioNTech til børn mellem fem og 11 år.

Det oplyser CDC selv tirsdag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at rådgivere for CDC tidligere på dagen enstemmigt stemte for at anbefale Pfizer-vaccinen til børn i den aldersgruppe.

Dermed kan op mod 28 millioner amerikanske børn mellem 5 og 11 år nu få tilbud om at blive vaccineret mod coronavirus.

Ifølge CDC vejer fordelene ved at give børn vaccinen tungere end ulemperne.

USA's præsident, Joe Biden, kalder godkendelsen af vaccinen til yngre børn 'et vendepunkt' i kampen mod pandemien.

I gang nu

Vaccinationen 'kan stoppe måneders bekymringer blandt forældre og mindske det omfang, som børn spreder virusset til andre', siger Biden i en erklæring fra Det Hvide Hus ifølge AFP.

- Dette er et kæmpe skridt fremad for vores land i vores kamp for at besejre virusset, tilføjer han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Joe Biden videre, at vaccinationen af de yngre børn vil gå i gang i de kommende dage og vil være fuldt oppe at køre i næste uge.

Fredag i sidste uge godkendte den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) Pfizer-vaccinen til nødbrug til børn mellem fem og 11 år.

FDA slog for nylig fast, at vaccinen er yderst effektiv mod coronavirus. Det skete, kort tid efter at Pfizer selv meddelte, at vaccinen har en effektivitet på omkring 91 procent hos yngre børn.

Vaccinedosen til børn er væsentligt mindre, end den er til voksne.

FDA har således godkendt en dosis på ti mikrogram af Pfizers vaccine til små børn. Dosen til dem over 12 år er normalt på 30 mikrogram.

Få andre lande

Ifølge CDC-direktør Rochelle Walensky er antallet af hospitalsindlæggelser blandt børn steget under den seneste smittebølge med Delta-varianten i USA.

Hun siger, at risikoen forbundet med covid-19 er 'langt højere sammenlignet med mange andre sygdomme, som vi vaccinerer børn mod'.

Rochelle Walensky siger videre, at skolelukninger har haft skadelige sociale og mentale sundhedsindvirkninger på børn.

- Børnevaccinationer har magten til at hjælpe os med at ændre alt dette, siger hun.

Kun få andre lande i verden, herunder Kina, Cuba og De Forenede Arabiske Emirater, har indtil videre godkendt covid-19-vacciner til små børn.

I øjeblikket er Pfizer-vaccinen kun godkendt til brug til børn ned til 12 år i Danmark.