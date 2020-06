USA forbyder politibetjente at bruge kvælertag

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag underskrevet en ny politireform.

Som en del af reformen bliver det fremover forbudt for politifolk i USA at bruge kvælertag i forbindelse med anholdelser.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, tirsdag på et pressemøde.

Det er kun, hvis en betjents liv er i fare, at kvælertag er tilladt at benytte, siger Trump.

Den sorte mand George Floyd, hvis død har sat gang i omfattende demonstrationer i USA for sortes rettigheder, døde under en anholdelse, hvor en hvid politimand pressede sit knæ mod Floyds nakke i næsten ni minutter.

Trump-administrationen kigger desuden på muligheden for at implementere brug af nye alternative våben, som er mindre dødbringende end skydevåben.

Ifølge Trump vil politireformen sikre 'retfærdighed', efter at flere sorte personer er døde under anholdelser i USA. Det har medført stor uro i landet.

- Det, vi har brug for nu, er ikke mere frygt og splittelse. Vi har brug for at bringe retshåndhævelsen og samfund tættere sammen, ikke drive dem væk fra hinanden, siger Donald Trump på pressemødet.

Han benyttede også lejligheden til at kritisere Demokraterne for ikke at have gjort noget ved politibrutalitet.

Reformen skal motivere politiet til bedre oplæring af betjente.

Den vil også indeholde en oprettelse af en national database over tjenestemænd, der har fået indberetninger. Det skal forhindre påtalte betjente i at søge job i andre distrikter.

Den seneste tid har protester rystet hele USA, hvor titusindvis af mennesker har demonstreret mod racisme i det amerikanske politis rækker.

Protesterne er opstået i kølvandet på George Floyds død. De tog til med fornyet styrke, da Rayshard Brooks, en sort mand, døde fredag, da politi ville anholde ham i storbyen Atlanta.

Han blev dræbt af to skud i ryggen.

Ifølge politiet modsatte han sig anholdelse. Politimanden, som skød og dræbte Rayshard Brooks, er blevet fyret, mens en anden politimand, som var involveret, er suspenderet.

Lederen af politiet i Atlanta, Erika Shields, gik lørdag af som følge af episoden.