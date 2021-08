USA giver grønt lys til tredje vaccinestik til alle

USA er klar til at give et tredje vaccinestik til alle borgere, der er blevet færdigvaccineret mod coronavirus.

Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder i en udtalelse.

Der er således givet grønt lys til, at der fra 20. september kan gives et tredje stik til folk, der for mindst otte måneder siden blev færdigvaccineret.

- De tilgængelige data viser meget tydeligt, at beskyttelsen mod coronasmitte aftager efter de oprindelige vaccinestik.

- I takt med Delta-variantens indtog ser vi beviser for en reduceret beskyttelse mod milde og moderate sygdomsforløb, lyder det.

Delta-varianten er en særlig smitsom udgave af coronavirusset.

Knap 170 millioner personer er blevet færdigvaccineret i USA. Det svarer til omkring 52 procent af befolkningen. Det skriver The New York Times

- Vi har konkluderet, at der er brug for et booster-stik for at maksimere vaccinens beskyttelse og forlænge dens holdbarhed, lyder det.

USA har taget tre forskellige vacciner i brug.

Det drejer sig blandt andet om vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der begge kræver to stik for at beskytte optimalt. Derudover har USA også benyttet sig af Johnson & Johnson-vaccinen, der blot kræver ét stik.

Det er vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der i første omgang vil blive fulgt op af et tredje stik fra 20. september.

Senere på året ventes der også at blive tilbudt boosterstik med Johnson & Johnson-vaccinen, oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Omkring 640.000 coronasmittede personer har mistet livet i USA. Det svarer til cirka 1920 dødsfald per en million indbyggere.

Til sammenligning har Danmark bekræftet 2562 coronarelaterede dødsfald, hvilket svarer til omkring 441 dødsfald per en million indbyggere.