USA indfører indrejseforbud for rejsende fra Brasilien. Indrejseforbuddet gælder alle ikke-amerikanske statsborgere.

Det oplyser talskvinde i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hun fortæller, at de nye restriktioner skal hjælpe med at sikre, at udenlandske statsborgere ikke bringer yderligere smitte til USA.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fastslog før weekenden, at Sydamerika er coronavirussets nye epicenter.