USA lemper på rejseråd for Danmark og flere andre lande

USA har tirsdag ændret rejsevejledninger og fraråder ikke længere rejser til en lange række lande, blandt andet også til Danmark.

Det fremgår af det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside.

USA inddeler lande i fire kategorier. Langt de fleste har i det seneste år været på niveau 4, som betyder, at det amerikanske udenrigsministerium fraråder alle rejser.

Tirsdag er i alt 61 lande blevet såkaldte niveau 3-lande. Det betyder, at man skal 'genoverveje at rejse', hedder det på ministeriets hjemmeside.

Men rejser frarådes ikke for færdigvaccinerede amerikanere, meddeler det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ud over Danmark, Island, Frankrig, Italien, Spanien og flere andre europæiske lande er der nu også åbnet op for blandt andet USA's to nærmeste nabolande, Mexico og Canada.

Også Sydafrika og Japan er blandt de lande, amerikanerne nu kan tage til.

Japan er ellers et af de lande, som USA så sent som for to uger siden frarådede rejser til. Det skyldtes, at Japan oplevede en ny bølge af coronatilfælde.

Japan er vært for de olympiske lege, der efter planen skal begynde 23. juli.

En række lande er fra tirsdag i kategori 1 eller 2, herunder Finland.

Norge - der ellers har lavere smittetal end Danmark - og Sverige er fortsat i kategori 4, som rejser frarådes til.

Selv om USA nu lukker op for, at amerikanerne kan rejse til flere lande, kan der være indrejserestriktioner for amerikanere i mange lande - især for den del af USA's befolkning, der endnu ikke er færdigvaccinerede.

Færdigvaccinerede amerikanere kan rejse ind i Danmark uden at skulle testes, i isolation eller have et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

CDC oplyser, at det har ændret kriterierne for, hvornår et land er et niveau 4-land, som man fraråder rejser til.

Hvor der før var en grænse på 100 daglige smittetilfælde per 100.000 indbyggere, er det nu ændret til, at hvis der er over 500 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, fraråder USA's myndigheder alle rejser til det pågældende land.

CDC tilføjer ifølge Reuters, at mange lande er blevet kategoriseret på niveau 2 eller 3, 'fordi kriterierne ændrer sig, eller fordi deres udbrud er kommet mere under kontrol'.

Det er noget vanskeligere for europæere at rejse til USA. Landet har indrejseforbud for næsten alle udlændinge, der har opholdt sig i blandt andet Schengen-området, inklusive Danmark, i de seneste 14 dage.