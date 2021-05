USA nærmer sig mål om at vaccinere 70 procent af alle voksne

USA ser ud til at nå præsident Joe Bidens mål om at give mindst 70 procent af alle voksne amerikanere det første stik mod coronavirus inden den 4. juli.

Det viser tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

I alt har omkring 167 millioner amerikanere over 18 år modtaget mindst et stik mod coronavirus. Det svarer til cirka 61 procent af den voksne befolkning.

Målet om at tilbyde den første vaccinedosis til 70 procent af alle voksne inden USA's nationaldag 4. juli blev fremlagt tidligere denne måned af Bidens administration.

Tallene, der er blevet offentliggjort lørdag, viser også, at mere end halvdelen af alle voksne amerikanere allerede er fuldt vaccineret mod covid-19.

CDC vurderer, at hvis man ser på den samlede befolkning på omkring 330 millioner mennesker, inklusive personer under 18 år, så er 40 procent fuldt vaccineret.

Tempoet for vaccineudrulningen varierer imidlertid meget i de forskellige delstater i USA. Staterne i den nordøstlige del og langs vestkysten er blandt dem med den højeste andel af vaccinerede. Det går derimod langsommere i de sydlige stater.

USA har taget tre forskellige vacciner i brug. Vaccinerne fra selskaberne Moderna og Pfizer/BioNTech, der gives i to doser, samt vaccinen fra Johnson & Johnson, der kræver et enkelt stik.

Denne måned gav de amerikanske myndigheder tilladelse til, at Pfizer-vaccinen kan gives til børn og unge over 12 år. Siden har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) også anbefalet brugen af vaccinen til børn.

I Danmark vil Sundhedsstyrelsen først tage stilling til anbefalingen om et par uger.