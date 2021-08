USA ødelagde snesevis af fly og biler inden Afghanistan-exit

USA's militær sørgede for at gøre snesevis af fly og pansrede køretøjer samt et avanceret missilforsvar i Kabuls lufthavn ubrugeligt, før det forlod den afghanske hovedstad.

Det oplyser lederen af USA's militære centralkommando, general Kenneth F. McKenzie, sent mandag aften dansk tid.

Han fortæller, at mindst 73 fly blev 'afmilitariseret' eller gjort ubrugelige af amerikanske soldater, inden de forlod det nu Taliban-kontrollerede land efter 20 års tilstedeværelse.

Flyene befandt sig alle i Kabuls Hamid Karzai International Airport.

- De fly kommer aldrig til at flyve igen. De vil aldrig kunne betjenes af nogen.

- De fleste af dem var i forvejen ikke udstyret til at kunne bruges til missioner. Men det er helt sikkert, at de aldrig vil kunne flyve igen, siger general McKenzie.

Køretøjer skilt ad

Han tilføjer, at USA også efterlod cirka 70 pansrede MRAP-køretøjer og 27 Humvees i lufthavnen.

De særlige MRAP-køretøjer, der i sin tid blev designet til at kunne modstå vejsidebomber, kan koste op mod 6,3 millioner kroner stykket.

Alle køretøjerne blev ifølge generalen skilt ad, inden de sidste soldater forlod Afghanistan.

- De vil aldrig blive brugt af nogen igen, forsikrer general McKenzie.

Endelig efterlod USA også et avanceret missilforsvarssystem.

Beskyttede lufthavn

Det er de seneste 14 dage blevet brugt til at beskytte lufthavnen mod raketangreb, mens USA og dets allierede har arbejdet på at evakuere deres statsborgere og lokalt ansatte afghanere.

Så sent som mandag skød missilforsvaret fem raketter ned, der alle blev sendt afsted mod lufthavnen af den militante islamistiske bevægelse Islamisk Stat.

- Vi valgte at holde disse systemer i drift indtil sidste øjeblik, inden de sidste amerikanske fly tog afsted, siger general McKenzie.

USA nåede at opbygge en styrke på næsten 6000 soldater til at sikre og holde gang i Hamid Karzai International Airport, efter at evakueringsarbejdet begyndte den 15. august.